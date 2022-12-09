В Башкирии налоговая служба отправилась в аэропорт

28 декабря специалисты УФНС России по РБ вместе с сотрудниками Долгового центра республики и регионального Управления службы судебных приставов будут работать в зале регистрации №2 терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта.

Прилетевшим, транзитным и улетающим пассажирам будут доступны не только устное информирование по вопросам уплаты имущественных налогов, но и возможность получения квитанций на оплату задолженности перед бюджетом. Им также предложат подключиться к интерактивному сервису «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России и скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ» для комфортной и быстрой уплаты налогов и возможных долгов.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, благодаря работе мобильного налогового офиса на территории аэропорта не только жители Уфы и региона, но и гости нашей республики, отправляясь или возвращаясь из авиапутешествия, из первых рук получат информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам и получат квитанцию на ее уплату.

Фото: Пресс-служба УФНС России по РБ.