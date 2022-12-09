В Башкирии инвесторы оценили работу региональной Корпорации развития

Подводились итоги за 2-е полугодие 2022 года, был опрошен 51 респондент. Они оценили качество работы специалистов Корпорации по пятибалльной шкале по нескольким критериям. Средний балл по итогам опроса составил 4,87.

Анкетирование прошли и резиденты особой экономической зоны «Алга» и индустриального парка «Уфимский», - эти преференциальные территории управляются Корпорацией развития. Здесь на вопросы отвечало 28 респондентов, средний балл по состоянию на декабрь составил 4,75.

- Обратная связь от инвесторов крайне важна. Так мы можем отслеживать качество предоставляемых услуг и совершенствовать работу, внедряя новые инструменты для повышения инвестпотенциала региона, - считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.