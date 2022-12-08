Эксперты возлагают большие надежды на «Международную неделю бизнеса» в Уфе

В Москве обсудили предстоящую «Международную неделю бизнеса», которая пройдет в столице Башкирии с 14 по 16 декабря.

По мнению президента Фонда «Центр стратегических разработок» Владислава Онищенко, «Международная неделя бизнеса может способствовать активному развитию возможностей исламского финансирования.

Активная позиция Башкортостана сделала республику регионом открытых возможностей и помогла ей попасть в международные рейтинги, считает руководитель Центра отраслевой экономики Инна Рыкова. По ее словам, на предстоящем форуме будет обсуждаться проект Евразийского экономического центра, «чтобы показать, что он даст бизнесу, смежным регионам, включая позиции выхода на страны Евросоюза. Проект транслогистического хаба первым претендует на финансирование Европейского банка развития».

В свою очередь, премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров сообщил, что «Международная неделя бизнеса» станет площадкой конструктивного взаимодействия, которая так необходима сегодня. Свое участие в мероприятии подтвердили 20 стран, сообщает пресс-служба правительства РБ. В их числе Турция, Индонезия и Казахстан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.