В Башкирии выберут предприятия для нацпроекта «Производительность труда»

В Башкирии начался отбор предприятий на участие в нацпроекте «Производительность труда». Главные критерии отбора – ежегодная выручка не менее 400 млн рублей в год и размер доли участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица – не более 50%. Компания-соискатель должна работать в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства или торговли, сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Национальный проект «Производительность труда» работает для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций, – комментирует первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. – В нашей республике нацпроект на безвозмездной основе для предприятий реализуют эксперты РЦК. Они помогают предприятиям повысить эффективность работы, сократив затраты на производство, как и по времени, так и по людским ресурсам.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден согласно майскому указу президента Владимира Путина 2018 года и нацелен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Обращаясь к участникам форума «Производительность 360», который прошел в октябре 2022 года в Сочи, Владимир Путин назвал повышение производительности труда одним из ключевых факторов экономического роста.

«Нам предстоит форсировать модернизацию всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, решать масштабные проблемы, связанные с импортозамещением, готовить квалифицированные кадры, создавать новые рабочие места с достойной оплатой труда, – сказал президент. – При этом отмечу: все эти задачи должны решаться на передовой научной, технологической, образовательной базе с учетом лучшего отечественного и мирового опыта. Вот почему так значимы консолидированные усилия всех участников национального проекта «Производительность труда»: государства, бизнеса, исследовательских центров, всех уровней профессионального образования».

Как отмечают в пресс-службе республиканского правительства, с начала запуска нацпроекта его участниками стали 144 предприятия Башкирии. Многим удалось получить весомые результаты.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.