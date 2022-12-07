В Башкирии внесли поправки в бюджет на следующий год

Увеличен план по налоговым и неналоговым доходам бюджета, а также по акцизам. «В основном это акцизы на нефтепродукты, они пополнят Дорожный фонд», – пояснила на заседании комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям представлявшая документ заместитель премьер-министра - министр финансов РБ Лира Игтисамова. Увеличены и некоторые другие статьи доходов.

Одновременно во втором чтении законопроекта сокращен объем безвозмездных поступлений.

- Изменения обусловлены в основном появлением нового универсального пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и передачей полномочий по его назначению и выплате Фонду пенсионного и социального страхования РФ, – сказала Лира Игтисамова. – Средства на эти цели перераспределены с трансфертов регионам на трансферты Фонду.

С учетом всех изменений основные параметры проекта республиканского бюджета на 2023 год определены: по доходам – 267,3 млрд рублей (+2,2 млрд рублей), по расходам – 285,1 млрд рублей (+5,5 млрд рублей), дефицит – 17,8 млрд рублей (+3,3 млрд рублей).