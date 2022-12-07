Каких рабочих рук не хватает в Башкирии?

По данным ведомства, работодатели Башкирии больше всего нуждаются в токарях, электриках, водителях, трактористах, агрономах и животноводах. На эти вакансии труднее всего подобрать работников – это показало анкетирование на предприятиях.

– Данное исследование проводится нами для повышения эффективности взаимодействия работодателей и центров занятости – кадровых центров «Работа России», – приводит пресс-служба правительства РБ слова министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой. – В частности, тестирование поможет выявить проблемные моменты, с которыми сталкиваются организации при поиске необходимых кадров. И чем больше будет участников опроса, тем выше будет его эффективность, поэтому приглашаем руководителей предприятий и организаций Башкортостана пройти до конца года это несложное анкетирование.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.