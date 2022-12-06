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Экономика
Вчера, 23:25

В Уфе на «Международной неделе бизнеса» планируется подписать 48 соглашений

В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров презентовал предстоящую в Уфе «Международную неделю бизнеса».

В Уфе на «Международной неделе бизнеса» планируется подписать 48 соглашений
В Уфе на «Международной неделе бизнеса» планируется подписать 48 соглашений

- Мы видим огромный потенциал в «Международной неделе бизнеса». Серьезный потенциал для дальнейшего развития получают не только Башкирия, но и бизнес-сообщество других регионов и стран. В рамках XV «Недели» планируется подписать 48 соглашений на общую сумму в 74 млрд рублей, - отметил Андрей Назаров.

Андрей Назаров напомнил, что впервые подобный форум был проведен в 2007-м году и предстоящая «Международная неделя бизнеса» станет 15-й по счету. Она пройдет в Уфе с 14 по 16 декабря 2022 года в Конгресс-холле «Торатау».

На форуме планируется выступление более 500 спикеров. Запланировано участие более 2000 гостей, работа 54 специализированных секций. В первый день участники будут обсуждать вопросы промышленного развития, в том числе нефтехимической отрасли. Во второй день главное внимание планируется уделить внешнеэкономическим аспектам сотрудничества. И в заключительный день предстоит рассмотреть системные вопросы экономического развития.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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