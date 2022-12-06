В бюджет Башкирии поступило более 2 миллиардов рублей от аренды земельных участков

Минземимущество РБ обеспечивает исполнение плана всех видов доходов от использования неразграниченных земель, сообщает пресс-служба правительства РБ. В 2022 году в бюджет РБ обеспечено поступление доходов от аренды и продажи прав на аренду земельных участков до разграничения в размере 2,25 млрд рублей, доходов от продажи земельных участков – 630 млн рублей.

– За 2022 год количество неразграниченных земельных участков, то есть участков, границы которых не установлены и права на которые не зарегистрированы за гражданами и юрлицами, переданных в аренду, выросло со 150 до 160 тысяч. Наибольшее количество действующих договоров аренды неразграниченных земель приходится на Уфу и Уфимский район, – сообщает министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

В октябре 2020 года Минземимуществу РБ передано право распоряжения неразграниченными землями. Общая площадь земельных участков до разграничения составляет 7,5 млн га. На сегодняшний день доля не вовлеченных в хозяйственный оборот неразграниченных земель - 466 тыс. га, что составляет 6,4%.

Сейчас 26 услуг земельно-имущественной сферы переведены в электронный вид, на сегодняшний день порядка 60% всех обращений принимаются в электронном виде. В 2022 году подготовлены и проведены свыше 1100 торгов в форме аукционов по продаже права аренды земельных участков общей площадью 40,8 тыс. га.

За 10 месяцев 2022 года Минземимуществом РБ проведены мероприятия, обеспечившие рост количества собственников земельных участков и, соответственно, значительный рост объема поступлений в бюджеты муниципальных районов.