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Вчера, 12:53

Мечислав Гой: Беларусь станет ключевым партнером Международной недели бизнеса

С приветствием к потенциальным участникам масштабного форума, который пройдет в Уфе с 14 по 16 декабря, обратился в соцсетях председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

Мечислав Гой: Беларусь станет ключевым партнером Международной недели бизнеса
Мечислав Гой: Беларусь станет ключевым партнером Международной недели бизнеса

- Очень рад, что мне предоставлена возможность пожелать представителям федеральной и региональной власти, экспертам и предпринимателям из разных стран, всем участникам международного форума плодотворной работы, позитивного настроения в обсуждении актуальных проблем бизнеса в санкционных условиях, - отметил он. - Гибридный формат форума – онлайн и оффлайн – позволит большему количеству желающих принять участие в этом значимом мероприятии. Знаю, что в этом году организаторами Международной недели бизнеса проводится работа по интеграции Республики Беларусь в качестве ключевого партнера мероприятия.

Мечислав Гой выразил уверенность, что площадка Конгресс-холла «Торатау» станет местом интересных встреч, мощных импульсов, дальнейшего сотрудничества не только между странами-участниками, но и между субъектами бизнеса.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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