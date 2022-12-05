В Москве расскажут о предстоящей в Уфе «Международной неделе бизнеса»

К участию в конференции приглашены премьер-министр правительства республики Андрей Назаров; исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский; чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой; президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко; генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина; гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева; президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и другие.

Напомним, форум «Международная неделя бизнеса» проводится в Уфе уже в пятнадцатый раз. Это ежегодное экономическое событие, объединяющее представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках деловой программы пройдут пленарные заседания, на которых участники подведут экономические итоги года, обсудят развитие международной кооперации, экспорта, инвестиций и лучшие практики от бизнес-сообществ.

На завтрашней конференции организаторы форума, а также ключевые спикеры и эксперты расскажут о формате предстоящего юбилейного форума.