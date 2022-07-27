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Экономика
27 Июля 2022, 14:33

Белорусское молоко разольют в башкирскую упаковку

Делегация республики достигла соглашения о поиске потенциальных поставщиков упаковочных материалов для белорусского производителя молочных продуктов, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана.

Белорусское молоко разольют в башкирскую упаковку
Белорусское молоко разольют в башкирскую упаковку

– Белорусская сторона проявила высокий интерес к продукции, производимой в Башкортостане, – прокомментировала итоги визита официальной делегации и представителей деловых кругов республики министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. - За два дня проведены более 50 встреч с потенциальными партнерами. Представитель Конгресс-бюро РБ в Республике Беларусь уже подобрал двух возможных поставщиков упаковки из Башкортостана для белорусского производителя молочной продукции.

Также в ходе переговоров заключены ряд меморандумов о сотрудничестве между предприятиями двух республик. Достигнуты договоренности о направлении со стороны компаний Белоруссии технических заданий на возможную поставку башкирской продукции. Также ожидается импорт белорусских комплектующих для производств в Башкирии.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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