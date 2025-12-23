В Башкирии за 2025 год будет произведено 950 миллионов куриных яиц

Прогнозируется, что основной объем придется на крупнейшую в регионе птицефабрику «Башкирская», — 550 млн штук яиц за год.

— На птицефабрике восстанавливается производство после вспышки высокопатогенного гриппа птиц. В текущем году здесь уже производят в 2 раз больше куриных яиц, чем в 2024 году. В 2026 году птицефабрика должна выйти на полную мощность – более 800 млн штук яиц за год, — рассказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Напомним, в июле в ходе очередного «Инвестчаса» рассмотрели новую инициативу птицефабрики «Башкирская» (входит в Группу компаний «Таврос»). Речь шла прежде всего о возведении новых птичников на 360 тысяч мест. На участке приступили к возведению производственных корпусов. Общий объем инвестиций — 2,6 млрд. рублей.

Фото: сайт правительства РБ