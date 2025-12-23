-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Еда
23 Декабря , 10:48

В Башкирии за 2025 год будет произведено 950 миллионов куриных яиц

Производство куриных яиц во всех категориях хозяйств республики в 2025 году составит 950 млн штук. При этом потребность населения Башкортостана в яйцах составляет порядка 900 млн штук в год.

В Башкирии за 2025 год будет произведено 950 миллионов куриных яиц
В Башкирии за 2025 год будет произведено 950 миллионов куриных яиц

Прогнозируется, что основной объем придется на крупнейшую в регионе птицефабрику «Башкирская», — 550 млн штук яиц за год.

— На птицефабрике восстанавливается производство после вспышки высокопатогенного гриппа птиц. В текущем году здесь уже производят в 2 раз больше куриных яиц, чем в 2024 году. В 2026 году птицефабрика должна выйти на полную мощность – более 800 млн штук яиц за год, — рассказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Напомним, в июле в ходе очередного «Инвестчаса»  рассмотрели новую инициативу птицефабрики «Башкирская» (входит в Группу компаний «Таврос»). Речь шла прежде всего о возведении новых птичников на 360 тысяч мест. На участке приступили к возведению производственных корпусов. Общий объем инвестиций — 2,6 млрд. рублей.

Фото: сайт правительства РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru