Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» победили в конкурсе

Конкурс проводился по 12 номинациям. Диплома первой степени и золотой медали удостоены 31 производитель «Продукт Башкортостана», еще один — получил диплом второй степени и серебряную медаль.

– Специализированные конкурсы — хорошая возможность получить экспертную оценку, подтвердить качество выпускаемой продукции и продемонстрировать высокие стандарты производства, — отметил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров. — Поэтому победы региональных производителей являются отличным доказательством ответственной работы предприятий и внимательного отношения к выпускаемым товарам.

Победители конкурса получают право использовать логотип полученной награды при маркировании награжденной пищевой продукции.