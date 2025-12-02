-16 °С
2 Декабря , 13:50

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» победили в конкурсе

В дегустационном конкурсе, который традиционно проводится на площадке Международного фестиваля «Наш бренд» в Уфе, отметили 32 производителей, объединенных проектом «Продукт Башкортостана», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Конкурс проводился по 12 номинациям. Диплома первой степени и золотой медали удостоены 31 производитель «Продукт Башкортостана», еще один — получил диплом второй степени и серебряную медаль.

– Специализированные конкурсы — хорошая возможность получить экспертную оценку, подтвердить качество выпускаемой продукции и продемонстрировать высокие стандарты производства, — отметил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров. — Поэтому победы региональных производителей являются отличным доказательством ответственной работы предприятий и внимательного отношения к выпускаемым товарам.

Победители конкурса получают право использовать логотип полученной награды при маркировании награжденной пищевой продукции.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
