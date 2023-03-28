Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» получили награды международной выставки

Конкурс проводился по номинациям: молочная продукция, включая консервы и мороженое; мясная продукция, включая консервы; продукция из мяса птицы, яйцо и яйцепродукты; хлебобулочная продукция и кондитерские изделия; крупяные и макаронные изделия, мука; плодоовощная продукция, продукты ее переработки, соки; приправы; напитки; рыба и рыбная продукция; продукция «Халяль»; мед и продукция пчеловодства; масложировая продукция; упаковка.

- Победа дипломантов в авторитетном конкурсе – важное признание добросовестной работы республиканских производителей, - подчеркнул министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Гран-при и диплома конкурса «Лучший продукт» удостоены участники проекта: «Молочная кухня» (Уфа), «Алексеевский» (Уфимский район), «Серафимовский» (Туймазинский район), «Хабибрахманова Ш.М.» (Буздякский район), «Птицефабрика «Башкирская» (Уфимский район).

Диплом I степени и золотую медаль завоевали: ИП Григорьев М.В. (Стерлитамак), Стерлитамакский молочный комбинат, «Памир» (Стерлитамак), «Мясной Гастроном» (Сибай), «Шават» (Ермекеевский район), «Стерлитамакский хлебокомбинат», «Хлебозавод №21» (Уфа), КФХ Хазиева В. В. (Мишкинский район), «ХлебМастер» (ИП Вотяков Н.Т.), «Грибы Башкирии» (Бураевский район), «Клубника Шарана», (Шаранский район), «Актирман» (Мелеуз), «Давлет» (Шаранский район), «Кандринский Хлебокомбинат» (Туймазинский район), «ПЦ Башкирский мед».

Диплом II степени и серебряную медаль получили: ИП Сидоркина М.В., «Пекарня №1» (Уфа), ПК «Восход» (Туймазинский район).

Диплом III степени и бронзовая медаль вручены: ИП Киекбаева А. Л., Семейная сыроварня Мичуриных (Салават), «Услы» (Стерлитамакский район), КФХ Хабибуллина Л. У. (Кугарчинский район), «Башпекарь» (Стерлитамакский район).

Проект «Продукт Башкортостана» объединяет 701 участника, из них 592 – пищевики и 109 производителей непродовольственных товаров. Знаком «Продукт Башкортостана» маркируют 27 тысяч наименований продукции, отправляемых в том числе и на экспорт.

Фото: сайт правительства РБ.