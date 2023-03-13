В Уфе появятся Мясная и Хлебная улицы

С 21 по 24 марта в столице республики в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо будут проходить 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Организаторы форума и выставки сообщают, что ожидается участие десятков российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники и продуктов питания. Для удобства посетителей впервые намечается выделить площадку под так называемую деревню Фермерская, которая обзаведется улицами. Их названия — Сырная, Сладкая, Мясная, Хлебная и другие говорят о том, какие продукты на них можно будет попробовать.

Фото: из открытых источников.