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Сегодня, 13:32

В Уфе появятся Мясная и Хлебная улицы

Изюминкой предстоящей на следующей неделе в Уфе международной выставки «АгроКомплекс» станет, по мнению ее организаторов, фермерская деревня.

В Уфе появятся Мясная и Хлебная улицы
В Уфе появятся Мясная и Хлебная улицы

С 21 по 24 марта в столице республики в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо будут проходить 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Организаторы форума и выставки сообщают, что ожидается участие десятков российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники и продуктов питания. Для удобства посетителей впервые намечается выделить площадку под так называемую деревню Фермерская, которая обзаведется улицами. Их названия — Сырная, Сладкая, Мясная, Хлебная и другие говорят о том, какие продукты на них можно будет попробовать.

Фото: из открытых источников.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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