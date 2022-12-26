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Сегодня, 17:32

В Башкирии стоимость новогоднего угощения подорожала на 11 процентов

Средний набор продуктов для новогоднего стола в республике за год подорожал на 10,8%, подсчитала пресс-служба Нацбанка по РБ.

В Башкирии стоимость новогоднего угощения подорожала на 11 процентов
В Башкирии стоимость новогоднего угощения подорожала на 11 процентов

Праздничный индекс новогоднего стола рассчитали исходя из стоимости традиционных блюд, которые готовят большинство семей. В набор вошли пельмени, салаты оливье и сельдь под шубой. К ним добавили красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок.

Общий индекс рассчитан по динамике цен на эти продукты с ноября по ноябрь с учетом их доли в потребительской корзине.

«На нашем новогоднем столе представлены продукты, которые входят в потребительскую корзину. Изменение их стоимости позволяет упрощенно оценить уровень инфляции, – рассказал главный экономист Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Алмаз Габдуллин. – Праздничное застолье в этом году будет дороже, чем в прошлом, однако рост цен на основные продукты для новогоднего стола сложился ниже уровня инфляции в регионе. При этом в каждой семье свои традиции, поэтому личная инфляция может отличаться от официальной».

Напомним, в ноябре официальная инфляция в регионе составила 11,7%, в том числе в сфере продовольствия и услуг – 11,2%, непродовольственных товаров – 12,7%.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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