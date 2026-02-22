В Полномочном представительстве Башкирии в Москве открылась уникальная выставка

В полномочном представительстве Башкирии открылась выставка, посвященная доблести башкирских воинов, защитивших Москву. Центральное место экспозиции занимает знаменитый генерал Минигали Шаймуратов, участвовавший в контрнаступлении под Москвой.

С помощью нейросетей воссозданы эпизоды боевого пути героев. Каждый портрет дополнен QR-кодом: если навести на него камеру смартфона, будут показаны видеоматериалы о подвиге.

Выставка продлится до середины марта. Посещение - по предварительной записи.

Фото: пресс-служба полпредства РБ