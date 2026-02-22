0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
День Победы
22 Февраля , 17:15

В Полномочном представительстве Башкирии в Москве открылась уникальная выставка

В преддверии Дня защитника Отечества Молодежная палата Пресненского района Москвы совместно с Полномочным представительством Республики Башкортостан запустили исторический проект «Единство ради Победы».

В Полномочном представительстве Башкирии в Москве открылась уникальная выставка
В Полномочном представительстве Башкирии в Москве открылась уникальная выставка

В полномочном представительстве Башкирии открылась выставка, посвященная доблести башкирских воинов, защитивших Москву. Центральное место экспозиции занимает знаменитый генерал Минигали Шаймуратов, участвовавший в контрнаступлении под Москвой.

С помощью нейросетей воссозданы эпизоды боевого пути героев. Каждый портрет дополнен QR-кодом: если навести на него камеру смартфона, будут показаны видеоматериалы о подвиге.

Выставка продлится до середины марта. Посещение - по предварительной записи.

Фото: пресс-служба полпредства РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru