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10 Октября , 09:01

В Кушнаренковском районе Башкирии открыли «Сквер Победы»

Торжественное открытие состоялось в селе Старокурмашево, объект был благоустроен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой минсельхозом региона.

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В Кушнаренковском районе Башкирии открыли «Сквер Победы»В Кушнаренковском районе Башкирии открыли «Сквер Победы»
В Кушнаренковском районе Башкирии открыли «Сквер Победы»

Кушнаренковский район является активным участником различных направлений госпрограммы, за последние шесть лет здесь на благоустройство территорий были выделены восемь миллионов рублей господдержки. Данные средства позволили обустроить 56 контейнерых площадок, восстановить сквер, обустроить детскую и игровую площадки.

Кроме того, по программе улучшения жилищных условий жителей сельских территорий, в данном районе за шесть лет девять семей получили субсидии на общую сумму более двадцати миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии.

Автор фото: Зиля ИЛЬЯСОВА

Автор:Артур СМОЛОВ
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