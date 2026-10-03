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3 Октября , 08:39

В Кугарчинском районе ремонт в домах сделали только по требованию прокуратуры

В башкирском райцентре Мраково прокуратура Кугарчинского района выявила многочисленные нарушения в содержании восьми многоквартирных домов, находящихся в ведении ООО «Фрезия плюс».

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В Кугарчинском районе ремонт в домах сделали только по требованию прокуратурыВ Кугарчинском районе ремонт в домах сделали только по требованию прокуратуры
В Кугарчинском районе ремонт в домах сделали только по требованию прокуратуры

В домах повреждены стены внутри подъездов, балконные плиты, неисправны входные двери; трещины на стеклах, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По постановлению прокуратуры директор ООО «Фрезия плюс» привлечен к административной ответственности. По исковому заявлению прокуратуры суд обязал управляющую компанию устранить выявленные нарушения.

После вмешательства надзорного ведомства компания осуществила ремонт общедомового имущества во всех многоквартирных домах.

Фото: Розалия ХИСАМОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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