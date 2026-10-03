В Кугарчинском районе ремонт в домах сделали только по требованию прокуратуры

В домах повреждены стены внутри подъездов, балконные плиты, неисправны входные двери; трещины на стеклах, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По постановлению прокуратуры директор ООО «Фрезия плюс» привлечен к административной ответственности. По исковому заявлению прокуратуры суд обязал управляющую компанию устранить выявленные нарушения.
После вмешательства надзорного ведомства компания осуществила ремонт общедомового имущества во всех многоквартирных домах.
Фото: Розалия ХИСАМОВА.