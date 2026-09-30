В Башкирии на руднике молодой рабочий получил увечья

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 24 сентября на строящемся подземном руднике при выполнении работ по демонтажу предохранительного полка в шахте.

В процессе подъёма досок с помощью электрической лебёдки груз сорвался: одна доска упала на спину крепильщика. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой.

Как пояснила заместитель руководителя гострудинспекции в РБ Юлия Харина, обстоятельства и причины случившегося будут определены по итогам расследования.

Фото: Лилия АБЗАЛИЛОВА.