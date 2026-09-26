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26 Сентября , 09:50

В Уфе без вести пропал 73-летний мужчина

О поиске Анатолия Кайниева сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан.

В Уфе без вести пропал 73-летний мужчинаВ Уфе без вести пропал 73-летний мужчина
В Уфе без вести пропал 73-летний мужчина

Местонахождение мужчины неизвестно с 22 сентября. Его приметы и контактные данные для тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, указаны в прикрепленном к информации изображении.

Автор:Артур СМОЛОВ
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