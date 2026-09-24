В Башкирии прошло заседание оперативного штаба республики

По сообщению пресс-службы руководителя республики, на нем обсуждалось усиление защиты стратегических объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

«На этой неделе республика в очередной раз подверглась атакам беспилотников. Благодаря слаженной работе всех служб и правильной организации защиты мы их отразили. В то же время важно усиливать безопасность нашей промышленности, объектов энергетики и теплоснабжения», – отметил Радий Хабиров.

На заседании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии. По итогам обсуждения подготовили поручения руководству предприятий и организаций.

Фото: пресс-служба главы РБ.