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24 Сентября , 13:27

В Башкирии прошло заседание оперативного штаба республики

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы руководителя республики, на нем обсуждалось усиление защиты стратегических объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

«На этой неделе республика в очередной раз подверглась атакам беспилотников. Благодаря слаженной работе всех служб и правильной организации защиты мы их отразили. В то же время важно усиливать безопасность нашей промышленности, объектов энергетики и теплоснабжения», – отметил Радий Хабиров.

На заседании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии. По итогам обсуждения подготовили поручения руководству предприятий и организаций.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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