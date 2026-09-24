Среди охотников Башкирии прошла жеребьёвка на добычу лосей и других диких зверей

Разыграно 45 квот на добычу взрослого лося, на которого было подано 2744 заявления; 25 квот на добычу лося до года (подано 730 заявлений); 171 квоту на добычу взрослой косули (2385 заявлений); 100 квот на добычу косули до года (939 заявлений); 116 разрешений на добычу куницы (383 заявления); 5 квот на добычу рыси (71 заявление).

Трансляция жеребьевки велась на Rutube-канале министерства. В процедуре принимали участие представители ведомства, общественности и Фонда защиты диких животных Башкирии.

В минэкологии напомнили, что жеребьевка квот проводится с использованием генератора случайных чисел для прозрачности распределения лимитов.

Фото: Ильгиз Рафиков.