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24 Сентября , 11:29

Среди охотников Башкирии прошла жеребьёвка на добычу лосей и других диких зверей

Сегодня, 24 сентября, в министерстве природопользования и экологии Башкирии прошла жеребьевка среди охотников на добычу диких животных.

Среди охотников Башкирии прошла жеребьёвка на добычу лосей и других диких зверейСреди охотников Башкирии прошла жеребьёвка на добычу лосей и других диких зверей
Среди охотников Башкирии прошла жеребьёвка на добычу лосей и других диких зверей

Разыграно 45 квот на добычу взрослого лося, на которого было подано 2744 заявления; 25 квот на добычу лося до года (подано 730 заявлений); 171 квоту на добычу взрослой косули (2385 заявлений); 100 квот на добычу косули до года (939 заявлений); 116 разрешений на добычу куницы (383 заявления); 5 квот на добычу рыси (71 заявление).

Трансляция жеребьевки велась на Rutube-канале министерства. В процедуре принимали участие представители ведомства, общественности и Фонда защиты диких животных Башкирии.

В минэкологии напомнили, что жеребьевка квот проводится с использованием генератора случайных чисел для прозрачности распределения лимитов.

Фото: Ильгиз  Рафиков. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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