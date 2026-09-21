Радий Хабиров: Явка на выборы в Башкирии выше, чем среднероссийская

Дмитрий Медведев отметил, что избирательная кампания проведена на достойном уровне, и поблагодарил жителей России за участие в выборах.

Председатель партии сообщил, что, по предварительным данным, явка в стране достигла почти 57 процентов — это самый высокий результат за последние годы. По информации первых экзитполов, «Единая Россия» выступила достойно, а это значит, что жители страны сохраняют доверие к ведущей политической силе, считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти.

Глава Башкортостана отметил, что выборы в республике в целом прошли в спокойной обстановке, а жители в очередной раз продемонстрировали высокую избирательную культуру, сообщает пресс-служба главы региона.

— Пока можем сказать, что явка у нас выше среднероссийской, и это нормально, Башкортостан всегда так голосует. Люди шли на участки как на праздник, мы все это видели, — сказал Радий Хабиров. — Ценностью этих выборов я считаю и то, что очень разумно вели себя все политические партии. Мне кажется, была такая спокойная работа, с уважением друг к другу, к программам. И люди это оценили.

Руководитель региона подчеркнул, что стартовал подсчёт голосов. И в течение нескольких дней Центральная избирательная комиссия Башкортостана подведет окончательные итоги.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.