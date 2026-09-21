+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Cоциум
21 Сентября , 04:20

Радий Хабиров: Явка на выборы в Башкирии выше, чем среднероссийская

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провёл селекторное совещание с регионами, посвящённое итогам единого дня голосования. В нём принял участие и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Радий Хабиров: Явка на выборы в Башкирии выше, чем среднероссийскаяРадий Хабиров: Явка на выборы в Башкирии выше, чем среднероссийская
Радий Хабиров: Явка на выборы в Башкирии выше, чем среднероссийская

Дмитрий Медведев отметил, что избирательная кампания проведена на достойном уровне, и поблагодарил жителей России за участие в выборах.

Председатель партии сообщил, что, по предварительным данным, явка в стране достигла почти 57 процентов — это самый высокий результат за последние годы. По информации первых экзитполов, «Единая Россия» выступила достойно, а это значит, что жители страны сохраняют доверие к ведущей политической силе, считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти.

Глава Башкортостана отметил, что выборы в республике в целом прошли в спокойной обстановке, а жители в очередной раз продемонстрировали высокую избирательную культуру, сообщает пресс-служба главы региона.

— Пока можем сказать, что явка у нас выше среднероссийской, и это нормально, Башкортостан всегда так голосует. Люди шли на участки как на праздник, мы все это видели, — сказал Радий Хабиров. — Ценностью этих выборов я считаю и то, что очень разумно вели себя все политические партии. Мне кажется, была такая спокойная работа, с уважением друг к другу, к программам. И люди это оценили.

Руководитель региона подчеркнул, что стартовал подсчёт голосов. И в течение нескольких дней Центральная избирательная комиссия Башкортостана подведет окончательные итоги.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru