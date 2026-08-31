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31 Августа , 12:27

В Башкирии реконструкция контейнерных площадок завершится к ноябрю 2026 года

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил администрациям муниципальных образований завершить до 15 ноября реализацию дорожных карт по созданию и реконструкции контейнерных площадок.

В Башкирии реконструкция контейнерных площадок завершится к ноябрю 2026 годаВ Башкирии реконструкция контейнерных площадок завершится к ноябрю 2026 года
В Башкирии реконструкция контейнерных площадок завершится к ноябрю 2026 года

Менее двух месяцев остается для завершения работ по созданию и ремонту мест накопления отходов, где требуется устройство твердого основания, пандуса и подъездного пути. Заявленные показатели дорожной карты должны быть выполнены в полном объеме до наступления отрицательных температур, отметил премьер-министр на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, посвященном реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Мероприятия дорожной карты по контейнерным площадкам выполнены с превышением: создано 82 места накопления при плане 79, а контейнеров закуплено 342 при плане 210. Автоматизированная передача данных весового контроля в ФГИС УТКО достигла 79 процентов, охват мест накопления фотофиксацией с учетом графиков вывоза составляет 94,04 %, — сообщил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Шамиль Фаррахов.

Администрациям Калтасинского и Мишкинского районов поручено поставить на балансовый учет подъездные дороги к объектам размещения отходов и вместе с администрацией Туймазинского района обеспечить их содержание в нормативном состоянии. Администрации Белебеевского района предстоит привести в нормативное состояние проезд на территории полигона твердых коммунальных отходов села Подлесное.

«Нагрузка на систему обращения с ТКО выросла, и здесь нужна чёткая связка: региональные операторы должны вывозить отходы без сбоев, а муниципалитеты — оперативно убирать навалы на площадках. Если кто-то из звеньев выпадет, порядок навести будет уже сложнее. В нескольких районах подъездные пути в плохом состоянии. Техника застревает, графики срываются. Там, где дороги до сих пор бесхозяйные, необходимо оперативно поставить их на баланс. И всем — привести в порядок, чтобы никакие дожди и грязь не мешали вывозу. Система выстроена, инструменты есть. Наша задача — довести до конца каждое направление. Рассчитываю на ответственный подход каждого», — написал Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
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