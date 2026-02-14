Губернатор Белгородской области поблагодарил Радия Хабирова за быструю помощь

Дело в том, что после ночного обстрела в Белгородской области возникли перебои с электроэнергией и с поставкой и производством тепла. Произошли отключения горячего водоснабжения.

И тут же «поступило 250 тепловых пушек от Башкирии. Благодарен руководителю республики Радию Фаритовичу Хабирову, который позвонил и спросил, что необходимо. Максимально быстро нам все поставил. Спасибо всем, кто с нами», — написал губернатор Белгородской области в официальных соцсетях.

Фото из аккаунта Вячеслава ГЛАДКОВА.