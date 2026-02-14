0 °С
14 Февраля , 22:49

Губернатор Белгородской области поблагодарил Радия Хабирова за быструю помощь

Вячеслав Гладков сегодня лично поблагодарил за моментальную помощь главу Башкирии Радия Хабирова.

Губернатор Белгородской области поблагодарил Радия Хабирова за быструю помощь

Дело в том, что после ночного обстрела в Белгородской области возникли перебои с электроэнергией и с поставкой и производством тепла. Произошли отключения горячего водоснабжения.

И тут же «поступило 250 тепловых пушек от Башкирии. Благодарен руководителю республики Радию Фаритовичу Хабирову, который позвонил и спросил, что необходимо. Максимально быстро нам все поставил. Спасибо всем, кто с нами», — написал губернатор Белгородской области в официальных соцсетях.

Фото из аккаунта Вячеслава ГЛАДКОВА.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
