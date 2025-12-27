-9 °С
Снег
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
27 Декабря , 11:00

В Башкирии соучастник мошенников заплатит за обман миллион рублей

Прокуратура Альшеевского района сообщает, что в ноябре 2024 года неизвестный под видом заработка на бирже акций и ценных бумаг похитил у женщины почти миллион рублей.

В Башкирии соучастник мошенников заплатит за обман миллион рублей
В Башкирии соучастник мошенников заплатит за обман миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о  мошенничестве. Во время расследования был определен счет, принадлежащий жителю города Октябрьский, передавшему свои данные мошенникам.

Прокуратура Альшеевского района направила в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и вынес решение взыскать с участника мошеннической схемы почти миллион рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru