В Башкирии соучастник мошенников заплатит за обман миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время расследования был определен счет, принадлежащий жителю города Октябрьский, передавшему свои данные мошенникам.

Прокуратура Альшеевского района направила в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и вынес решение взыскать с участника мошеннической схемы почти миллион рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.