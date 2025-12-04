В Нефтекамске из квартиры женщины принудительно выселили 70 кошек и собак

В мае приставам поступило исполнительное производство в отношении 46-летней женщины, приютившей в своей квартире площадью 48 «квадратов» большое количество живности. Соседи жаловались на вонь в подъезде и доносящийся по ночам шум от животных.

Суд обязал горожанку освободить помещение от животных и провести дезинфекцию, но та требование не выполнила.

Приставы привлекли женщину к административной ответственности. Благодаря принятым мерам, кошки и собаки переданы в приюты. Ворону выпустили на свободу.

Фотография предоставлена пресс-службой УФССП по РБ.