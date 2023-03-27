В четырёх загородных лагерях Башкирии появятся дополнительные места для 300 ребят

На оперативном совещении в правительстве РБ министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал об увеличении вместимости стационарных летних лагерей.

- В январе Башкирия вошла в список 15 субъектов России, которые получили федеральные субсидии на создание некапитальных объектов в загородных лагерях, - сообщил Айбулат Вакилович. - Шесть модульных конструкций появятся в военно-патриотическом парке "Патриот" (2), лагерях "Орленок" Стерлибашевского (1) и Илишевского (2) районов и лагере "Чайка" в Уфе (1).

Министр сообщил, что 1 марта работы по их возведению уже начались, а к 25 мая должны завершиться. Общая сумма денежных средств, которая будет затрачена на строительство, составляет 147 миллионов рублей. 123,7 миллиона из них поступили из федерального бюджета, 23,6 - из республиканского.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.