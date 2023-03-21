В Уфе проведут реконструкцию улицы Революционная

Общая протяженность улицы Революционная составляет 2,6 километра, ее реконструкция в пройдет в четыре этапа. Ранее сообщалось, какие планируются работы во время реконструкции улицы.

Так, на первом этапе пройдут работы по устройству четырехполосной проезжей части на участке от улицы Аксакова до улицы Мингажева. Тогда же проведут реконструкцию трамвайной линии, а также благоустроят тротуары и съезды к жилым домам, установят освещение, остановки общественного транспорта.

На втором - проведут реконструкцию на транспортной развязке на пересечении улиц Революционной, Цюрупы и 50 лет Октября (кольцо возле Центрального рынка). На третьем – уличную магистраль расширят до четырех полос и переустроят все необходимые коммуникации.

Четвертый этап предусматривает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Революционной и Аксакова.

Фото: Яндекс карты.