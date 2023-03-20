В Уфе в минувшие выходные отпраздновали «Навруз»

Как отметили в пресс-службе Дома дружбы народов РБ, "Навруз" в республике стал настоящим праздником дружбы народов, межэтнического согласия.

На площадке "Евразии" в этот день появились национальные юрты, дворики, выставки. Свое место в этом ряду заняли башкирский историко-культурный центр "Саитбаба" Гафурийского района, татарский историко-культурный центр "Килимово" Буздякского района, а также региональные общественные организаций таджикской, узбекской, азербайджанской, туркменской и киргизской национальностей. Каждое подворье угощало гостей блюдами собственной кухни.

- В Башкирии проживает более 100 народов. Каждый праздник мы празднуем вместе, это нас объединяет, делает добрее, - подчеркнул заместитель начальника управления по реализации национальной политики администрации главы РБ Ильшат Ханов, обращаясь к гостям. - Надеемся, что наши потомки через 10, 50, 100 лет также будут собираться вместе, объединившись, делать мир лучше.

В концертной программе "Навруза" приняли участие творческие коллективы диаспор. Впервые на сцене выступили профессиональные творческие коллективы Таджикистана. А генеральный директор Таджикской государственной филармонии им. А. Джураева Рахимзода Кароматулло Самандар поблагодарил руководство Башкирии, минкульт и Башкирскую государственную филармонию за то, что таджикские музыканты смогли выступить вместе с Национальным оркестром народных инструментов РБ.

Гости праздника угощались главным атрибутом "Навруза" пловом и праздничным лакомством народов Средней Азии сумаляком, который готовится из пророщенных зерен пшеницы.

На празднике состоялись и спортивные состязания по мас-рестлингу, арм-рестлингу, гиревому спорту, подтягиванию на перекладине, подниманию мешка, перетягиванию каната.

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов РБ.