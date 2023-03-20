В Уфе Радий Хабиров вручил государственные награды деятелям культуры и искусства

Орденом Салавата Юлаева награждены профессор кафедры народных инструментов Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Раджап Шайхутдинов и ведущий мастер сцены Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Рамзия Хисамова.

– Я горжусь тем, что родилась и выросла на северо-востоке республики – на земле, подарившей нам национального героя Салавата Юлаева. И сегодня для меня большая честь получить орден его имени, - скзала актриса.

Почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан» удостоились ведущий мастер сцены Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Ильнур Лукманов и артист драмы Государственного русского драматического театра города Стерлитамака Александр Шабаев.

- Эту награду воспринимаю как оценку не только моей актерской деятельности, но и наставнической работе. В театре работаю 19 лет, создал более ста образов. На протяжении 15 лет совмещаю основную работу с педагогической. За это время вывел на сцену сотни школьников и студентов, создал восемь театральных коллективов для детей и молодежи Уфы. Духовное развитие воспитанников дает мне стимул работать в этом направлении дальше, - говорит Ильнур Лукманов.

Почетными званиями «Заслуженный артист Республики Башкортостан» награждены артистка Республиканского центра народного творчества Зилия Бахтиева, ведущий мастер сцены Уфимского государственного татарского театра «Нур» Айнур Баянов, артист драмы Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Вадим Гильманов.

Среди награжденных были создатели анимационного фильма «Северные амуры», премьера которого состоялась в Москве в январе текущего года: директор общества с ограниченной ответственностью «Муха» Артур Абдрахманов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан», а член Союза художников РБ Камиль Бузыкаев стал «Заслуженным художником Республики Башкортостан».

Фото пресс-службы минкульта РБ.