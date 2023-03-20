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В Уфе начали подготовку к шествию «Бессмертного полка»

Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

В Уфе начали подготовку к шествию «Бессмертного полка»
В Уфе начали подготовку к шествию «Бессмертного полка»

Документом утвержден оргкомитет по проведению акции «Бессмертный полк», который возглавил мэр города, а также план мероприятий. В их числе разработка сценария, схема расположения участников и порядок построения колонн, дислокация спецмашин, подготовка оборудования для трансляции песен и другие моменты. Особое внимание уделяется безопасности участников мероприятия.

Шествие «Бессмертного полка», по традиции, состоится в Уфе 9 мая. В нем примут участие работники предприятий, студенты вузов и колледжей, школьники, а также все, кто пожелает присоединиться к акции.

На время репетиций и прохождения колонн часть улиц в городе будет перекрыта, общественный транспорт будет двигаться в объезд.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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