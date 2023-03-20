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В Башкирии пострадавшим на производстве вручили ключи от машин

Автомобили «Лада Гранта» получили пять жителей республики, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

В Башкирии пострадавшим на производстве вручили ключи от машин
В Башкирии пострадавшим на производстве вручили ключи от машин

Техника адаптирована под индивидуальные потребности каждого водителя. Машины выдаются в рамках программы реабилитации пострадавшего, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Каждые семь лет транспортное средство заменяют на новое, однако старое остается в собственности владельца.

За период эксплуатации автомобиль можно один раз капитально отремонтировать. Кроме того, владелец ежеквартально получает денежную компенсацию на техобслуживание и приобретение ГСМ.

Добавим, что пострадавшим на производстве автомобили вручают с 2001 года, всего за это время передано более 1200 машин. С начала нынешнего года ключи получили двадцать человек, а всего запланировано выдать 51 автомобиль.

В целом на страховое обеспечение пострадавших на производстве в республике ежегодно направляется 1,6 млрд рублей. Помимо предоставления автомобилей, финансируются расходы на их медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Фото: Соцфонд по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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