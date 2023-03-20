В Башкирии депутаты предложили привлечь заключенных к труду

Изменения предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. По мнению депутатов, существующие сейчас нормы приводят к тому, что осужденные имеют низкую трудовую дисциплину и относятся к своим производственным обязанностям халатно. Чтобы исправить ситуацию, парламентарии республики предлагается отнести случаи ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей к злостным нарушениям с соответствующими мерами взыскания и материальной ответственностью.

– Расходы на содержание осужденных ложатся бременем на налогоплательщиков, – считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Общество вправе ожидать отдачи. Предлагаемые меры, в том числе, позволят эффективнее покрывать часть затрат на их пребывание в местах заключения.