Успех как результат общих усилий

Работники «Транснефть – Урал» в республиканском конкурсе участвуют с первых лет его проведения, показывая хорошие результаты.

– Наши специалисты становились победителями и призерами конкурса практически ежегодно, – отмечает Марат Мусин, начальник отдела охраны труда АО «Транснефть – Урал». – Были годы, когда они занимали все призовые места – например, так случилось в 2021 году. Так что мы имели все основания рассчитывать на то, что наш представитель покажет хороший результат.

Ожидания оправдались. Кстати, с недавних пор условия конкурса скорректировали, и теперь от предприятия в состязании может участвовать только один человек. В этом году АО «Транснефть – Урал» представляла Лиана Михайлова, ведущий специалист по охране труда Туймазинского нефтепроводного управления (это крупнейший филиал АО «Транснефть – Урал»). Опыт участия в конкурсе у нее уже был, однако в тройку лидеров войти пока не удавалось. В этот раз Лиана сделать это сумела: благодаря богатому опыту и глубоким знаниямона заняла второе место, а такжебыла включена в рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан – 2023».

– Хорошие результаты в конкурсах – это как верхушка айсберга, – говорит Марат Мусин.– Если специалист побеждает в конкурсе, это многое говорит об уровне его подготовки. Но еще больше это говорит об организации, которую он представляет: значит, вопросы охраны труда там находятся в центре внимания.Можно даже сказать, что этот успех – результат общих усилий, совместной командной работы. Во всяком случае, в отношении нашего предприятия все обстоит именно так. Как и в целом в компании «Транснефть», 30 лет с момента создания которой исполняется в этом году.

Лучше всего справедливость этих слов подтверждают факты. Так, в минувшем году для коллектива «Транснефть – Урал» приобретено свыше 160 тысяч единиц спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Проведена специальная оценка условий труда более чем на 1,5 тысячах рабочих мест. Для контроля соблюдения санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнения профилактических мероприятий произведено более 60 тысяч замеров различных факторов и параметров производственной среды (химических, биологических, физических). Список этот можно продолжать, а каждый его пункт играет в пользу безопасной и эффективной работы сотрудников.

Кроме того, недавно в «Транснефть – Урал» был принят новый Коллективный договор, в который был включен целый ряд предложений по дальнейшему укреплению действующей на предприятии системы охраны труда.

Значит, ситуация в этой важной сфере по-прежнему остается в центре внимания – в «Транснефть – Урал» это знают твердо. Как и то, что и на следующих конкурсах их специалистов ждет успех.

Фото А.Хадарина.