Смертность в ДТП в Башкирии снизилась на 20 процентов

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в республике произошло на 24 ДТП меньше – 522.

В них пострадало 626 человек, или на 111 меньше, чем за тот же период прошлого года. Наблюдается падение показателя на 15,1 процента.

Погибло в автоавариях 43 человека – на 11 меньше, чем в аналогичном отрезке 2022 года. Снижение на 20,4 процента. Кстати, в 2021 году на эту дату было 79 жертв дорожных происшествий. Тогда ситуация по гибели людей на дорогах была критической. Постепенно она выправляется.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил министра за положительную динамику.

Фото Александра ДАНИЛОВА.