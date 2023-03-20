Главу Башкортостана поздравили с днём рождения день в день – на оперативке в правительстве

На оперативном совещании премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поздравил руководителя Башкирии с днем рождения, пожелал успехов в работе на благо республики и подарил цветы.

Радий Хабиров выступил с ответным словом: «Мне приятно отмечать свой день рождения вместе с вами. В рабочей обстановке. Я хотел бы поблагодарить вас всех. Спасибо вам всем за поддержку и командную работу».

Об имениннике:

Радий Хабиров родился в селе Сайраново Ишимбайского района в семье педагогов. После школы пошел учеником на Ишимбайский завод транспортного машиностроения. Отслужил в армии и поступил в Башкирский госуниверситет, став юристом. Позже он работал в родном университете.

Политическую карьеру начал в 2003 году, причем совершив серьёзный прыжок в высоту: возглавил администрацию президента республики. В 2008 году переехал в Москву – работал в управлении российского президента по внутренней политике. Два года был мэром подмосковного Красногорска. С октября 2018 года Радий Хабиров – глава Башкирии.

Кстати, в прошлом году Радий Хабиров отметил свой день рождения на Донбассе, куда поехал, чтобы передать гуманитарную помощь.

А сегодня глава сделал селфи у окна своего кабинета и пожелал всем «хорошего дня и продуктивной трудовой недели»!

Фото из открытых источников.