За сутки жители Башкирии перечислили мошенникам более 3 миллионов рублей

Сразу несколько жителей республики попались на уловки аферистов. В частности жительница Дюртюлинского района была обескуражена сообщением мнимых сотрудников правоохранительных органов, что ее дочь попала в ДТП и ей грозит длительный срок заключения. Неизвестные убедили женщину, что можно решить вопрос, если она передаст курьеру сто тысяч рублей.

Жертва не успела опомниться, как у ее дверей уже стоял тот самый курьер, которому она и передала деньги. И только потом сообразила позвонить дочке, которая, конечно же, ни в какое ДТП не попадала.