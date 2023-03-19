-3 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Вчера, 16:00

За сутки жители Башкирии перечислили мошенникам более 3 миллионов рублей

Всего в полицию поступило 34 сообщения по поводу общеуголовных мошенничеств. В том числе зарегистрировано три факта обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

За сутки жители Башкирии перечислили мошенникам более 3 миллионов рублей
За сутки жители Башкирии перечислили мошенникам более 3 миллионов рублей

Сразу несколько жителей республики попались на уловки аферистов. В частности жительница Дюртюлинского района была обескуражена сообщением мнимых сотрудников правоохранительных органов, что ее дочь попала в ДТП и ей грозит длительный срок заключения. Неизвестные убедили женщину, что можно решить вопрос, если она передаст курьеру сто тысяч рублей.

Жертва не успела опомниться, как  у ее дверей уже стоял тот самый курьер, которому она и передала деньги. И только потом сообразила позвонить дочке, которая, конечно же, ни в какое ДТП не попадала.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика