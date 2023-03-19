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Вчера, 22:42

В Уфе мальчик попал со страшными ожогами в реанимацию. Где он сгорел, остаётся загадкой

Пожарных никто никуда не вызывал…

В Уфе мальчик попал со страшными ожогами в реанимацию. Где он сгорел, остаётся загадкой
В Уфе мальчик попал со страшными ожогами в реанимацию. Где он сгорел, остаётся загадкой

Информация о сильно обгоревшем восьмилетнем мальчике поступила в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан от медсестры уфимской больницы № 18. Она сообщила, что поздним вечером в реанимационное отделение поступил мальчик 2015 года рождения, который проживает в райцентре Иглинского района – селе Иглино.

Врачи диагностировали у мальчика ожоги I, II, III степени – головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также ожоговый шок. Состояние ребёнка стабильно тяжелое, уточнили в больнице.

В управлении МЧС России по Республике Башкортостан отметили, что пожарная охрана в район не вызывалась. Обстоятельства получения ожогов устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.

Как мы уже сообщали со ссылкой на паблик Mash Batash, накануне два брата в райцентре Иглино прыгали через разложенный ими костер. Один из них упал в центр костра, получил серьезные ожоги и был доставлен в уфимский ожоговый центр.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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