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Вчера, 22:01

В Бурзянском районе обсудили перспективы развития пчеловодства

Межрайонная научно-практическая конференция  собрала научных работников, а также пчеловодов не только из самого Бурзяна, но и из близлежащих районов республики.

В Бурзянском районе обсудили перспективы развития пчеловодства
В Бурзянском районе обсудили перспективы развития пчеловодства

На мероприятии, что прошло  в деревне Исламбаево,  участвовали  также эксперты из Башкирского государственного аграрного университета, Управления ветеринарии РБ, Государственного заповедника «Шульган-Таш», заказника «Алтын Солок» и члены Исполкома Всемирного курултая башкир.

Обсуждались вопросы   развития пчеловодства и профилактика опасных болезней пчёл (в первую очередь речь идёт о тропилелапсозе — инвазионной болезни расплода пчелиной семьи, вызываемая клещом тропилелапс).

В ходе научно-практической конференции было рекомендовано приобретение пчелопакетов, пчеломаток нашей башкирской популяции среднерусской семьи, т.е. мы должны распространять свою пчелу, не приобретать пчелиные семьи, которые завозятся из других регионов.

Фото из открытых источников.

Автор:Аниса Янбаева.
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