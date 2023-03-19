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В Башкирии водитель Лады Калины сбил двух детей на пешеходном переходе

В Нефтекамске 45-летний мужчина, управляя отечественным автомобилем, наехал на 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку.

В Башкирии водитель Лады Калины сбил двух детей на пешеходном переходе
В Башкирии водитель Лады Калины сбил двух детей на пешеходном переходе

Дорожный инцидент произошел 18 марта около 16.00 на проспекте Юбилейный. Дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ, семья вышла на прогулку. В момент аварии женщина шла позади детей. В результате оба ребенка с различными травмами госпитализированы. По данному факту начато разбирательство, которое проходит под контролем республиканской прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Фото: скриншот оперативного видео.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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