В Башкирии водитель Лады Калины сбил двух детей на пешеходном переходе

Дорожный инцидент произошел 18 марта около 16.00 на проспекте Юбилейный. Дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ, семья вышла на прогулку. В момент аварии женщина шла позади детей. В результате оба ребенка с различными травмами госпитализированы. По данному факту начато разбирательство, которое проходит под контролем республиканской прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Фото: скриншот оперативного видео.