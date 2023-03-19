В Башкирии стартовали мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией

К примеру, Республиканский центр учащейся молодежи провел онлайн конкурс «Любимые песни поем вместе» и фотоконкурс «Крымская весна». Во всех образовательных организациях прошли классные часы на тему «Путешествие по Крыму», тематические выставки и другие мероприятия.

А в Уфимском колледже отраслевых технологий состоялся мастер-класс по приготовлению блюд крымской кухни. Студенты под руководством преподавателей приготовили караимские кибины, крымские лепешки и другие угощения. Кстати, одна из особенностей крымской кухни – это тушение, варка или запекание, поскольку главным инструментом хозяйки здесь издревле была печка.

В свою очередь учащиеся Республиканской гимназии-интерната имени Давлеткильдеева представили свои работы на тематической выставке рисунков, посвященной воссоединению Крыма с Россией.

Кроме того, 20 марта во всех школах республики пройдут классные часы «Разговоры о важном», которые также будут посвящены этой теме.

Девять лет назад произошло одно из самых знаковых и судьбоносных для нашей страны событий XXI века. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации стало символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа. Благодаря своей решимости и силе духа жители Республики Крым и города-героя Севастополь сумели сохранить мир и согласие на полуострове, вернуть его в родную российскую гавань. Сегодня мы вместе движемся вперед, развиваем межрегиональное сотрудничество, достойно отвечаем на новые вызовы времени, добиваемся общих значимых побед.

Крым и Башкортостан связывает общая история, общая Победа. В небе над Крымом сражались наши бесстрашные летчики, среди них дважды Герой Советского Союза Муса Гареев, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова.

На Малаховом Кургане в Севастополе совершил свой подвиг артиллерист Героев Советского Союза Тазетдин Гилязетдинов. В Крыму сражался и похоронен младший лейтенант Иван Бережной из Стерлитамака, Герой Советского Союза посмертно.

Пролитая кровь предков за Родину породнила нас давно с Крымом, и это мы должны помнить, уважать и быть достойными защитниками Родины, напоминает пресс-служба министерства образования РБ.

Фото предоставлено ведомством.