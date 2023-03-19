В Башкирии стартовала операция «Безопасный дом, подъезд, квартира»

Росгвардейцы рассказывают собственникам новых жилых домов, а также коллективам предприятий и учреждений, о наиболее эффективных способах защиты имущества, разъясняют, как лучше всего обезопасить себя от квартирных краж и знакомят с полным спектром услуг, оказываемых вневедомственной охраной.

Ежесуточно на улицы республики выезжают экипажи групп задержания ведомства, которые обеспечивают не только охрану имущества, но и общественную безопасность. Их маршруты построены так, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибывают на охраняемый объект в кратчайшее время. Это позволяет эффективно защищать охраняемые объекты от преступных посягательств.



Кроме, того ведомство располагает разнообразным перечнем средств охранно-пожарной сигнализации, возможностью отслеживать местонахождение граждан и автомашин с помощью современных спутниковых систем и трекеров (мобильного приложения), а также осуществлять охрану припаркованного во дворах автотранспорта.

Фото со страницы vk.com/rosgvardprivo.