+2 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Сегодня, 09:50

В Башкирии стартовала операция «Безопасный дом, подъезд, квартира»

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по РБ начала профилактическую акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира», которая продлится до 22 марта. Ее цель – обезопасить граждан от имущественных преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

В Башкирии стартовала операция «Безопасный дом, подъезд, квартира»
В Башкирии стартовала операция «Безопасный дом, подъезд, квартира»

Росгвардейцы рассказывают собственникам новых жилых домов, а также коллективам предприятий и учреждений, о наиболее эффективных способах защиты имущества, разъясняют, как лучше всего обезопасить себя от квартирных краж и знакомят с полным спектром услуг, оказываемых вневедомственной охраной.

Ежесуточно на улицы республики выезжают экипажи групп задержания ведомства, которые обеспечивают не только охрану имущества, но и общественную безопасность. Их маршруты построены так, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибывают на охраняемый объект в кратчайшее время. Это позволяет эффективно защищать охраняемые объекты от преступных посягательств.

Кроме, того ведомство располагает разнообразным перечнем средств охранно-пожарной сигнализации, возможностью отслеживать местонахождение граждан и автомашин с помощью современных спутниковых систем и трекеров (мобильного приложения), а также осуществлять охрану припаркованного во дворах автотранспорта.

Фото со страницы vk.com/rosgvardprivo.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика