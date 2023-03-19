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Вчера, 13:30

Из бюджета Башкирии на паводок выделено 6 миллионов рублей

Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Из бюджета Башкирии на паводок выделено 6 миллионов рублей
Из бюджета Башкирии на паводок выделено 6 миллионов рублей

По словам чиновника, республиканские службы максимально готовы к паводку. Это свыше пятнадцати тысяч специалистов, более трех тысяч спецтехники и 173 плавсредства. Также задействованы 57 автоматических постов, которые мониторят гидрологическую обстановку. Осталось получить от синоптиков более точный прогноз, который ожидается ближе к 25 марта.

Деньги на противопаводковые мероприятия республиканский бюджет уже выделил – более шести миллионов рублей. Спикер отметил, что многие работы были проведены еще в прошлом году. Речь идет об укреплении береговых линий, расчистке речных русел, а также о ремонте ряда гидротехнических сооружений.

Кроме того, уже подготовлены системы оповещения населения и пункты временного размещения для людей, проживающих в зонах подтопления. К ним премьер-министр обратился особо, призывая не противиться эвакуации, если вдруг паводковая ситуация станет для них угрожающей.

«Нет ничего дороже и важнее, чем жизнь. Поэтому я призываю всех жителей республики беречь себя. А также не выходить на водоемы, поскольку весенний лед коварный. Не нужно понапрасну подвергать себя такой опасности», – подчеркнул автор поста.

Фото со страницы vk.com.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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