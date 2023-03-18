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Вчера, 16:01

В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек

Сообщение о задымлении поступило в экстренную службу в 14.21, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек
В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек

Дым выходил из подвального помещения многоквартирного дома по улице Сельской Богородской, а также расположенного на первом этаже магазина «Магнит».

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов было спасено 10 человек, эвакуировано 16 жильцов пятиэтажки, из них четыре ребенка. Пострадавших нет.

Как выяснилось, в подсобном подвальном помещении произошло возгорание бумажной и пластиковой тары. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В 15.03 открытое горение было ликвидировано.

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РБ.

В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек
В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек
В Уфе загорелась подсобка «Магнита». Спасено десять человек
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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