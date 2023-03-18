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Вчера, 17:43

В Башкирии школьники напишут «Крымские истории»

Акция проходит в рамках проекта «Культура для школьников» и посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в минобразования.

В Башкирии школьники напишут «Крымские истории»
В Башкирии школьники напишут «Крымские истории»

С 18 марта по 2 апреля школьники могут проявить творческие способности: написать рассказ о посещении культурных достопримечательностей Крыма, прочитать стихотворение о полуострове или сделать рисунок с крымским пейзажем.

Работы нужно опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #крымкдш. Тридцать лучших работ будут отмечены подарками.

Кроме того, на портале «Культурадляшкольников.РФ» и на странице ВКонтакте состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры прочтут стихотворения русских поэтов о Крыме. Участников также ждет мастер-класс «Крымский пейзаж» от заслуженного художника России Леонида Малафеевского и викторины о Крыме.

Фото: Юлия ГУЗАИРОВА.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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