В Башкирии из-за детской игрушки загорелся дом многодетной семьи

Сообщение о возгорании в частном доме в деревне Гарибашево Татышлинского района поступило в экстренную службу в 12.06. На место были направлены силы и средства МЧС, а также добровольная пожарная команда Шулгановского сельсовета.

Пожар был локализован в 12.29, открытое горение ликвидировано в 12.59. Пострадавших нет.

По уточненным данным, в доме проживала семья с четырьмя детьми, двое из которых несовершеннолетние. В момент пожара в помещении находились хозяйка дома и ее 10-летняя дочь. По словам матери, пожар случился из-за игрушки, стоявшей на зарядке. Из-за задымления сработал пожарный извещатель. Члены семьи пытались самостоятельно потушить огонь, но поняли, что не справятся, и эвакуировались.

Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС по РБ.