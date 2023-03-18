Башкирия примет активное участие в реализации прорывных проектов

В совещании принял участие глава республики Радий Хабиров.

Проекты реализуются в рамках института кураторства федерального округа, созданного по инициативе президента страны Владимира Путина, и уже приносят ощутимый социально-экономический эффект.

- По итогам 2022 года в округе в рамках этих проектов создали свыше 22 тысяч рабочих мест, а суммарный объем частных инвестиций составил 165 млрд рублей, – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. – Текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых. Это прежде всего импортозамещение и достижение технологического суверенитета.

Среди лидеров рейтинга, специализирующихся на нескольких высокотехнологичных отраслях, вице-премьер назвал и Башкортостан, подчеркнув, что в каждом регионе необходимо развивать площадки кооперации научных организаций, вузов и бизнес-структур. До 5 мая регионы должны провести аудит проектов, внести дополнения в их перечень, определить источники финансирования.

Напомним, что в Башкирии реализуются семь прорывных проектов, среди которых строительство межвузовского кампуса, создание карбоновых полигонов, формирование кластера беспилотной авиации, инфраструктурное развитие Башкирского Зауралья и расширение транспортной сети Уфы.

Фото с сайта главы РБ.