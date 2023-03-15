Студентам Уфы помогли найти работу на ярмарке вакансий

Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, на ярмарки вакансий пришли представители Центра занятости населения Кировского района Уфы и республиканского центра занятости молодежи, которые рассказали студентам о ситуации на рынке труда, предложили профильные вакансии, помогли практическими советами по общению с работодателями.

- Подобные встречи - одна из эффективных форм содействия занятости выпускников колледжа. Ярмарки вакансий дают уникальную возможность - всего за пару часов гостям представить свои компании, а студентам и преподавателям - пообщаться с социальными партнерами, задать друг другу интересующие вопросы, обменятся контактами, - прокомментировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

В числе потенциальных работодателей, которые готовы предложить работу студентам и выпускникам колледжа, - Комбинат рабочей одежды, "Агидель", "Белая река", "Студия Муха", "Леруа Мерлен", "Почта России" и многие другие. Прямо на ярмарке ребята проходили первичное собеседование, а кого-то из них уже пригласили на работу.

Фото: пресс-служба правительства РБ.